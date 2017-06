ESCLUSIVA TMW - Palermo, sondaggio per Ciciretti: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano le sirene di mercato per Amato Ciciretti, attaccante del Benevento che piace molto ad Atalanta e Sampdoria. C'è stato un sondaggio anche del Palermo attraverso l'entourage del calciatore. Affare complicato, nei contatti con gli emissari rosanero è emerso che l'affare non è semplice perché il giocatore vuole giocare in serie A e intanto su Instagram ha voluto salutare la stagione del Benevento con un post. "Un anno indimenticabile... non so cosa mi riserverà il futuro ma un grazie va a questa società e questi colori per tutte le emozioni e le vittorie che rimarranno per sempre nel cuore", la frase pubblicata da Ciciretti. Futuro tutto da scrivere e tanto mercato per Amato Ciciretti. Ci prova senza troppe speranze il Palermo, Samp e Atalanta restano alla finestra...