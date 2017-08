ESCLUSIVA TMW - Palermo, spunta l'idea Paulinho per l'attacco: la situazione

© foto di Federico De Luca

Un'idea per l'attacco del Palermo, una possibilità che i rosanero stanno studiando nell'ombra. Si tratta di Paulinho, protagonista di tre stagioni in Qatar con l'Al Arabi. Un profilo che il direttore sportivo Fabio Lupo conosce già da tempo per via dei trascorsi al Sorrento. Il Palermo studia la situazione, consapevole che sul giocatore c'è da tempo la Cremonese che intanto pensa pure a Cacia (che potrebbe presto trattare la risoluzione con l'Ascoli). Un'idea tutta da approfondire nei prossimi giorni è subordinata ad alcune cessioni, il Palermo pensa a Paulinho...