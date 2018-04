ESCLUSIVA TMW - Palermo-Tedino, gli aggiornamenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Palermo potrebbe proseguire con Bruno Tedino, ancora una partita. Per mancanza di tempo - considerato che lunedì si tornerà in campo contro il Bari - la sensazione è che i rosanero andranno avanti con l’attuale allenatore. De Biasi comunque al momento è orientato a dire no in caso di nuovi contatti. E quindi rimane in pole, eventualmente, Stellone. Ore calde, può succedere di tutto. Ma al momento Tedino resiste grazie anche al calendario. E Stellone attende...