ESCLUSIVA TMW - Palermo, via El Kaoutari e Gazzi. Goldaniga verso il Genoa, Alastra vicino al Trapani

© foto di Federico Gaetano

Palermo al lavoro. Salutano i rosanero il centrocampista Alessandro Gazzi e il difensore El Kaoutari: domani sarà ufficiale la loro risoluzione dei contratti. Poi i due calciatori di accaseranno altrove, proprio come l'attaccante Plescia che potrebbe andare in prestito al Siracusa. Mentre Fabrizio Alastra è sempre più vicino al Trapani, con ogni probabilità sarà lui a difendere la porta granata nella prossima stagione. Il vice Posavec in rosanero sarà Pomini: contratto annuale con opzione, arriverà dal Sassuolo che potrebbe prendere Marson come terzo. Infine Edoardo Goldaniga: si avvicina la cessione al Genoa, è la pista più calda per il difensore. Il mercato del Palermo è in fermento, Fabio Lupo al lavoro...