ESCLUSIVA TMW - Parma ed Entella monitorano Sebastiano Longo

E' un giocatore libero da ogni legame contrattuale Sebastiano Longo, esterno d'attacco classe '98 la cui proprietà era del Messina, escluso dal prossimo campionato di serie C. L'atleta messinese, autore con l'Igea Virtus di nove reti ed artefice di diversi rigori procurati nel corso dell'ultimo campionato, è sul taccuino di Parma e Virtus Entella, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Pronto, insomma, il salto di categoria per la giovane ala che si è messa in evidenza con i giallorossi di Barcellona Pozzo di Gotto.