ESCLUSIVA TMW - Perugia, Di Carmine: "Con Cerri mi trovo bene. Avanti così"

© foto di Federico Gaetano

Il Perugia è una delle squadre più in forma del momento con 13 punti conquistati nelle ultime cinque giornate, quattro vittorie consecutive, che hanno ancora più valore leggendo il nome delle avversarie fra cui spiccano Frosinone, Palermo e Parma. Per parlare del momento sia di squadra sia personale la redazione di Tuttomercatoweb.com ha sentito il cannoniere del Grifo Samuel Di Carmine: “Siamo contenti di essere partiti così bene nel girone di ritorno, cosa che avevamo fatto anche in quello d'andata prima di incappare in un momento molto difficile con cinque sconfitta di fila che ci tolsero certezze. Ora ci stiamo ripetendo e cercheremo di continuare così senza ricadere in certi errori”.

Con mister Breda cosa è cambiato?

“Il modo di giocare sopratutto, con il 3-5-2 siamo più coperti dietro, più equilibrati e sappiamo tutti quanto conti la solidità difensiva in Serie B anche perché un gol bene o male lo facciamo sempre”.

Del resto lei e Cerri siete la seconda coppia gol dietro Caputo-Donnarumma dell'Empoli

“Stiamo facendo molto bene e ci troviamo bene in campo avendo caratteristiche diverse che si completano. I due dell'Empoli hanno fatto davvero molti gol, con Caputo capocannoniere di B e Donnarumma che ne ha segnato uno più di me. Però noi vogliamo continuare così sopratutto per il bene della squadra e per conquistare sempre più punti, non pensiamo a una sfida diretta con loro”.

Ora vi attende lo Spezia che ieri ha giocato a Bari. Questo impegno può pesare sulla gara?

“Posso dire che a noi ha pesato la gara infrasettimanale della scorsa settimana tanto che contro il Foggia non siamo stati brillantissimi. Però ogni gara fa storia a sé e non si possono fare ipotesi. Si tratta di una partita importante per entrambe e bisognerà prepararsi al meglio per ottenere un altro risultato positivo”.