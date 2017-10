ESCLUSIVA TMW - Perugia, le ultime sulla panchina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Perugia deve scegliere il nuovo allenatore. Oggi i dirigenti del club biancorosso si riuniranno per individuare il profilo migliore. Ieri sera una serie di consultazioni, tra cui Breda che non è stato ancora contattato e Stellone con il quale c’è stata una telefonata nella notte. Ieri si è sparsa la voce che Stellone fosse a Perugia a vedere la partita, in realtà il tecnico era segnalato a Frosinone dove ha visto la partita contro la Ternana. Un contatto con il Perugia però c’è stato. E oggi il Grifone scioglierà le riserve. Tra Stellone, Breda e altre possibili sorprese...