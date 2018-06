ESCLUSIVA TMW - Perugia, obiettivo Bogdan in sinergia con la Juventus

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Perugia vuole Luka Bogdan. Nonostante il difensore sia nel mirino di Empoli e Parma in Serie A, il club biancorosso vorrebbe assicurarsi il giocatore croato per la prossima stagione. Possibile una operazione con la Juventus che acquisterebbe il difensore lasciandolo proprio al club umbro in prestito.