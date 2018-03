ESCLUSIVA TMW - Pescara, Epifani verso l'addio. Nesta e Brocchi i nomi

© foto di Federico Gaetano

Dopo Zeman anche Massimo Epifani sembra prossimo a salutare la panchina del Pescara. Gli scarsi risultati ottenuti da quest'ultimo hanno convinto la dirigenza del Delfino a cambiare di nuovo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il Pescara, al momento, starebbe valutando due nomi. Entrambi a Sorpresa. Si tratta di Alessandro Nesta, ex tecnico del Miami FC e Cristian Brocchi, ex tecnico di Milan e Brescia fresco di addio alla Cina come vice di Fabio Capello allo Jiangsu Suning.