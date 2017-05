ESCLUSIVA TMW - Pescara, ipotesi Toscano se Zeman va via

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Ha da poco compiuto settanta anni ma non ha alcuna voglia di mollare. Zdenek Zeman dovrebbe infatti continuare la sua esperienza al Pescara, ma - in caso di divorzio - il club abruzzese non vuole farsi trovare impreparato per provare a conquistare subito la promozione in A. Secondo quanto raccolto da TMW c'è il nome di Mimmo Toscano tra i papabili alla panca del delfino, che si prepara ad affrontare il ritorno in Serie B.