ESCLUSIVA TMW - Pescara, l’agente di Pigliacelli: “Tribuna scelta di Zeman”

© foto di Federico De Luca

“Ci tengo a far sapere ed a precisare immediatamente a tutti come sono realmente andate le cose tra Zeman e Pigliacelli”.

Così a TuttoMercatoWeb l’agente del portiere del Pescara Mirko Pigliacelli, Danilo Caravello.

Che è successo?

“Il calciatore è stato mandato in tribuna da Zeman per una sua precisa scelta tecnica e/o disciplinare ed il ragazzo, come un professionista deve sempre fare, ne ha preso atto, ha accettato senza battere ciglio e senza dire una parola l’inaspettata ed improvvisa decisione”.

Nessun episodio o discussione particolare prima della partita?

“Assolutamente no. Non è successo proprio nulla e ripeto non c’è stato nessun rifiuto di andare in panchina da parte del calciatore, è stata una precisa ed improvvisa decisione del Mister che ha lasciato tutti sorpresi, in primis Mirko che si stava apprestando tranquillamente a cambiarsi nello spogliatoio in vista della partita. Posso garantire che le cose sono andate così e che questa è la pura e semplice verità e vorrei fosse correttamente riportata perché non è giusto massacrare mediaticamente e professionalmente un ragazzo per una cosa che stasera non è mai avvenuta”.