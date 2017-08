ESCLUSIVA TMW - Pescara, prevista offensiva per Embalo del Palermo

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Pescara al lavoro, a caccia di rinforzi. Prevista offensiva per Carlos Embalo del Palermo, un'idea concreta in casa Pescara. Nei prossimi giorni un tentativo del club abruzzese per arrivare al giocatore. Il Pescara ci prova, Embalo nel mirino...