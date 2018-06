ESCLUSIVA TMW - Pescara, sfida al Carpi per Ricci del Gubbio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene dalla Serie B per Luca Ricci, centrocampista classe 1999 del Gubbio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore ci sarebbero i forti interessamenti di Pescara e Carpi che lo vorrebbero per la prossima stagione di Serie B. Da non escludere però anche le piste sulla massima serie con Bologna, Sassuolo e Udinese che lo tengono sotto osservazione.