ESCLUSIVA TMW - Pres. Cesena: "Cacia addio. Schiavone? Fatta la proposta"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

"La separazione con Foschi? Sono cose che possono accadere. Sono dispiaciuto, ma per il Cesena è arrivato il momento di andare avanti". Commenta così Giorgio Lugaresi, presidente del Cesena, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'addio, formalizzato la scorsa settimana del ds Rino Foschi. Una separazione che adesso mette il Cavalluccio alla ricerca di un nuovo uomo mercato. "Ci stiamo muovendo - spiega il numero uno del club -: la nostra idea è quella di trovare un profilo giovane, che conosca bene la categoria e sia in grado di occuparsi anche dello scouting".

Confermato, anzi confermatissimo il tecnico Fabrizio Castori.

"E' un allenatore che conosciamo benissimo e che sarà un valore aggiunto anche per la dirigenza nel completamento della rosa. Si tratta di una persona seria, un motivatore e un grande allenatore: con lui le squadre sono sempre in crescendo".

Sul fronte dei giocatori in uscita con Cacia sarà addio?

"Esisteva un'opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie A. Tali condizioni non sussistono".

Si parla molto anche del futuro di Schiavone. Qual è la situazione?

"Quest'oggi abbiamo presentato ad Andrea e al suo agente la nostra proposta di rinnovo. Attendiamo la loro risposta: a mio avviso il ragazzo ha grande voglia di continuare con noi. Vediamo cosa accadrà".

Infine spazio al tema delle seconde squadre. Di questo parlerete anche domani nell'assemblea di Serie B fissata presso gli uffici della Lega a Milano.

"E' una situazione inaccettabile. La Serie B è un campionato serio e l'inserimento di tali compagini non farebbe altro che inquinarlo. Per fare crescere i giovani delle grandi squadre la soluzione migliore è e rimane quella di fargli vivere avventure in piazze di Serie B come la nostra".