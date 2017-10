ESCLUSIVA TMW - Pres. Pro Vercelli: "Credo in Grassadonia. Serviva tempo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due vittorie consecutive con ben dieci gol all'attivo: è una Pro Vercelli che si è rilanciata alla grande dopo le prime difficoltà quella che si appresta nel prossimo weekend ad affrontare il Bari al Piola. Del momento delle bianche casacche ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente Massimo Secondo: "Abbiamo iniziato male - ammette -, ma nel calcio le cose cambiano in fretta. Noi sapevamo che la squadra non era quella vista nelle tre sconfitte consecutive nelle prime giornate di campionato. Abbiamo stretto i denti, puntando forte sul nostro mister. Ha faticato non conoscendo la categoria, ma quello che conta è lavorare sempre insieme. Squadra e società. Solo così si esce dalle difficoltà. Ce la giocheremo fino alla fine con tutte, sfruttando una classifica molto corta".

La vittoria contro il Perugia, poi, è stata importantissima anche per il morale perché ha dimostrato che il successo con il Cesena non è stato solo un caso.

"E' vero. Siamo stati negli abissi e con queste due gare ci siamo risollevati".

Il prossimo weekend invece vi vedrà affrontare il Bari. Che ne pensa?

"Ho letto ieri un'intervista fatta ad un loro giocatore, Galano, che parlava di un Bari cattivo, sportivamente parlando, a Vercelli. Non dovremo rispondere al loro atteggiamento con la corsa. Sulla carta il Bari è una formazione più forte della nostra, ma ho grande stima nei miei ragazzi e sono convinto che copriremo il gap con il furore agonistico".