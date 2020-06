esclusiva Riparte la B. Juve Stabia, Caserta: "Mix di gioia e paura. Noi penseremo a far punti"

Tra le squadre bloccate dal Covid-19 nel momento migliore, in Serie B, c'è la Juve Stabia, che adesso riprenderà il suo percorso per centrare quanto prima la salvezza.

Tante le incognite, come per tutte le altre formazioni, anche per le Vespe, del cui momento, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato mister Fabio Caserta.

La ripresa si avvicina, siamo in una fase di transizione tra il lungo stop e l'avvio: come ha vissuto e gestito questi convulsi mesi?

“Come tutti gli addetti ai lavoro, e non, sono stato a casa, con la famiglia, i primi tempi, aggiornandomi, studiando, vedendo partite: poi però siamo subito partiti con gli allenamenti casalinghi, anche grazie al prof, via Skype cercavamo di coordinare il tutto, ma il calcio è altro, è spazi grandi e all'aperto. Abbiamo quindi lavorato molto sulla testa, poi per fortuna sono ripresi almeno gli allenamenti a gruppetti, c'era per prima cosa da rimettere in condizione i ragazzi: ma pensate che non potevamo neppure usare il pallone. Adesso stiamo piano piano tornando alla normalità, ma non è semplice come può sembrare”.

Il calendario sarà fittissimo e con orari non identici a prima: come cambierà la routine della squadra?

“Questa è una delle parti difficili, è una cosa nuova, per tutti chiaramente, sulla quale non ci sono storici che ti dicono come fare. Io alla squadra ho detto che tutti sbaglieremo, ma chi sbaglierà di meno sarà il più bravo e avrà la meglio in questo mini torneo pronto a iniziare. Credo comunque che, al di là di tutto, sarà importante usare tutti i giocatori della rosa”.

Accenna al mini campionato che si aprirà. Valori forse azzerati, cosa si aspetta di vedere soprattutto dai suoi?

“I valori saranno sicuramente azzerati, solo il Benevento può continuare ad aspirare a un campionato a parte perché ha ottenuto molto margine di vantaggio prima della sosta. Adesso saranno gare particolari, diverse tra loro, e ai miei chiedo massima concentrazione e attenzione, senza depressione dopo una sconfitta ed esaltazione dopo una vittoria: il tempo tra una partita e l'altra sarà pochissimo, non ce ne sarà per pensare”.

Dove può arrivare la Juve Stabia?

“Abbiamo subito lo stop nel nostro momento migliore, adesso, come ho detto, è tutto da rivedere. La cosa da capire, è che alla ripresa vanno conquistati quanti più punti possibile, nel minor lasso di tempo: la salvezza rimane il primo obiettivo”.

Al netto di questo, c'è gioia di ritornare in campo?

“La gioia è tanta perché si torna alla vita normale, ma c'è anche un po' di paura, ci sono tante domande: i contagi non sono ancora a zero, e il timore che qualcosa possa succedere, anche per le nostre famiglie c'è, alla fine dobbiamo fare ritiri, trasferte. Non si parla solo di calcio, ma spero che nel giro di poco questo brutto momento possa essere messo da parte”.