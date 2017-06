ESCLUSIVA TMW - Salernitana, piace Sofiane Kadi

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Operazione in prospettiva per la Salernitana. Vicino Sofiane Kadi, trequartista classe 97 l'anno scorso al Lanusei. Trattativa in corso, il giocatore verrebbe poi valutato e intanto ci pensano Paganese e Reggina. La Salernitana si muove e può piazzare il colpo in prospettiva, Sofiane Kadi ad un passo...