ESCLUSIVA TMW - Salernitana, pressing su Bifulco

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhi in casa Napoli per la Salernitana. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club granata sarebbe infatti in pressing su Alfredo Bifulco, esterno offensivo classe '97, di proprietà degli azzurri e reduce da una buona stagione con la maglia del Carpi.