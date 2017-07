ESCLUSIVA TMW - Salernitana, Regolanti in ritiro. Poi ipotesi prestito

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Dopo lo svincolo causa fallimento dal Latina Giuliano Regolanti riparte da Salerno. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il giocatore sarà valutato durante il ritiro dallo staff della Salernitana e in caso girato in prestito ad una formazione di Serie C. Sulle sue tracce ci sono il Modena e la Triestina in attesa del ripescaggio.