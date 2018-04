ESCLUSIVA TMW - Sambenedettese, tre di Serie B sulle tracce di Marchi

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Tris di pretendenti in Serie B per Alessandro Marchi. Dopo una prima parte di stagione complicata a Livorno, il centrocampista classe '89 si sta mettendo in bella mostra in quel di San Benedetto del Tronto. Tanto che, secondo quanto raccolto da TMW, arrivano puntuali le sirene dalla B: su tutte l'Avellino di Claudio Foscarini, che già l'aveva voluto in Toscana. Ma anche Cittadella e Novara sono sulle tracce del duttile urbinate.