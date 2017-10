ESCLUSIVA TMW - Sgrigna: "Cittadella, Marchetti la tua fortuna. Obiettivo playoff"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Continua in Eccellenza la carriera, questa volta nei panni di allenatore, Alessandro Sgrigna, ex di Cittadella, Vicenza e Torino. Oggi tecnico del Longare Castegnero Sgrigna si racconta a TuttoMercatoWeb.

Come va la sua carriera da allenatore?

"Abbastanza bene, mi sto divertendo. Ho ottenuto il primo patentito e sono contento di quello che sto facendo con i miei ragazzi. E' questa la cosa più importanti".

Parlando delle sue ex squadra impossibile non pensare al Cittadella. Come valuta la squadra di Venturato?

"Vedo una squadra e un cammino sulla falsariga di quello della passata stagione. La formazione è ben allenata e gestita da un direttore sportivo che sa scovare giocatori giovani e importanti. A mio avviso fa un grande lavoro e credo sia la vera fortuna del Cittadella tanto che meriterebbe di misurarsi con categorie superiori".

Del Cittadella ha colpito molto finora il rendimento di Kouamé.

"Me ne parlano tutti molto bene, compresi i suoi compagni di squadra. Sicuramente ha un futuro roseo davanti".

Pensa che questo possa essere l'anno giusto per coltivare il sogno di una clamorosa promozione?

"Penso che possa tranquillamente arrivare ai playoff. Il campionato di Serie B è lungo, equilibrato e molto difficile. Ad oggi è ancora troppo difficile ipotizzare chi ha davvero le carte in regola per essere promosso".

Intanto il calendario per i veneti propone nel weekend il match contro la Cremonese

"Mi aspetto una bella partita contro una Cremonese composta di giocatori importanti. Mi auguro però che il Cittadella possa portare a casa i tre punti".