ESCLUSIVA TMW - Signori: Frosinone e Pescara tallonano il Venezia

© foto di Federico Gaetano

Prosegue la lista dei contatti per il centrocampista Francesco Signori, che a fine mese si svincolerà dal Vicenza. Il Venezia, come noto, resta in prima fila. Alle spalle del club lagunare, tuttavia, si segnala l'inserimento di Frosinone e Pescara che negli ultimi giorni hanno preso contatto con l'agente del ragazzo.