© foto di Federico De Luca

Anche la Cremonese entra nella bagarre della prossima serie B per disegnare il futuro di Francesco Signori. Il centrocampista che si svincolerà dal Vicenza al termine della stagione in corso, era già finito nel mirino di Avellino e Salernitana in vista della prossima stagione, ma l'ingresso nella corsa del club lombardo potrebbe modificare in maniera sostanziale l'esito della contesa.