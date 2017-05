ESCLUSIVA TMW - Spezia, ag.Candela: "Vuole ripagare la fiducia"

Antonio Candela studia da grande. "È stato aggregato in pianta stabile con la prima squadra dello Spezia ed è andato in panchina contro il Palermo in Coppa Italia, la convocazione di oggi ci rende felici. È stato un anno importante, di grande crescita", dice a TuttoMercatoWeb Tommaso Biestro, che cura gli interessi del difensore classe 2000 insieme a Paolo Palermo.

In estate aveva messo gli occhi su Candela anche la Juventus. "Ma lo Spezia ha rifiutato l'offerta", dice Biestro. "Ad Antonio è stata data fiducia e vuole ripagarla, con lo Spezia, la squadra del suo cuore". Per Candela un presente al fianco dei grandi. E un futuro da grande...