ESCLUSIVA TMW - Spezia, Proia e Crocchianti verso il rinnovo fino al 2021

© foto di Federico Gaetano

Due rinnovi in casa Spezia. Vicino il prolungamento del contratto fino al 2021 per il centrocampista Proia (l’anno scorso in prestito al Bassano) e il difensore Crocchianti (la scorsa stagione in prestito alla Reggiana). Lavori in corso, lo Spezia si muove e presto annuncerà anche il suo nuovo direttore sportivo. Intanto ecco due rinnovi...