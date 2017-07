ESCLUSIVA TMW - Ternana, mercoledì arriva Plizzari. Tentativo pure per Cutrone

Fonte: di Raffaella Bon

Si muove il mercato della Ternana: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, è fatta per l'arrivo in prestito dell'arrivo in prestito del portiere classe 2000 Alessandro Plizzari, giovane promessa del Milan. Il giocatore arriverà in Umbria nella giornata di mercoledì per firmare. Non solo Plizzari: alle Fere piace anche l'attaccante rossonero Patrick Cutrone, e sarà fatto presto un tentativo per avere in prestito annuale anche l'altro prodotto del vivaio milanista.