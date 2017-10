ESCLUSIVA TMW - Toscano: "Bari di alto livello. Brescia serve reazione emotiva"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Turno infrasettimanale di Serie B che questa sera prenderà il via con Brescia-Bari. Domenico Toscano, ex tecnico di Ternana e Avellino, ha analizzato il match per TuttoMercatoWeb.com: "Il Bari sta attraversando un buon mentre mentre il Brescia deve invertire la rotta dopo l'arrivo di Marino in panchina. I valori in campo sono di livello da ambo le parti e per questo mi aspetto una gara combattuta. Grosso? Sta facendo un ottimo lavoro, grazie ad una organizzazione di gioco nel reparto avanzato davvero molto buona. Il Brescia per fare risultato dovrà puntare forte sulla reazione emotiva dopo le tre sconfitte consecutive".