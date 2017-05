ESCLUSIVA TMW - Trapani: Benevento, Avellino e Carpi su Citro. Bari, idea Coronado

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Federico Gaetano

Possibili uscite in casa Trapani in vista della prossima estate. In particolare, come constatato da TMW, gli attaccanti Nicola Citro e Igor Coronado interessano a varie squadre: sul primo ci sarebbero Benevento, Avellino e Carpi, mentre sul brasiliano attenzione alla possibile offensiva del Bari.