ESCLUSIVA TMW - Urbani: "Non mi stupisce l'exploit di Castiglia a Vercelli"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l'agente Luca Urbani ha fatto il punto su alcuni dei sui assistiti impegnati nel campionato di Serie B a partire da Luca Castiglia, protagonista dell'ultima vittoria della Pro Vercelli: “Grandissima soddisfazione per Luca che ha spostato l'inerzia del match a favore della Pro visto che la doppietta è arrivata sul risultato di parità. Reti che fanno parte del suo immenso bagaglio tecnico-tattico dato che ha segnato con un gran colpo di testa ed un inserimento senza palla di 50 metri. Sabato sera in ritiro lo avevo trovato molto carico. Non mi stupisce il suo exploit”.

Vitale nelle ultime due gare è stato schierato difensore, come lei aveva preannunciato

“Vitale difensore marcatore è davvero una mia intuizione dello scorso anno a cena con Gigi gli preannunciai il futuro ruolo e vista la penuria di difensori Bollini è stato costretto ad arretrare Gigi con il Parma e con l'Ascoli. Nella prima ha segnato pure il pari ma nella seconda è stato eccezionale”.

Gli altri suoi assistiti come stanno andando?

“Schenetti ha giocato un'ottima gara a Pescara, legando il gioco come lui sa fare molto bene tra centrocampo ed attacco. Il Cittadella non è una sorpresa, ricordatevelo! Varnier è appena tornato dalla magnifica esperienza in Under 21 con la gioia dell'esordio di Budapest e qualche piccolo acciacco che per precauzione gli ha impedito di bissare con il Marocco. Rientrerà a breve comunque; Marricchi a Novara prosegue il percorso di crescita tra primavera e prima squadra in un ambiente che sa valorizzare i giovani e che cura ogni particolare”.ù

Infine Cori e Fazio, che sono andati in rete nell'ultimo turno

“Credo sia stata una domenica speciale per Cori, lui è nato e vive a 10 km da Viterbo. Sacha ha realizzato un gol pesantissimo con la sua specialità, il colpo di testa, regalando una vittoria preziosissima ai brianzoli; Fazio, da difensore, ha il vizietto del gol, il "problema" è che quello di sabato sembrava di un attaccante! Lito è sprecato in categoria. E' rimasto per vincere il campionato”.