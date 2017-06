ESCLUSIVA TMW - Urbani: "Vitale resterà a Salerno. Fazio ha mercato in B"

Fonte: Raffaella Bon

L'agente Luca Urbani ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni della situazione di alcuni suoi assistiti.

Su Fazio: "Lito interessa a due squadre di B, una in particolar modo sembra determinata ad acquistarlo. Dopo cinque anni da protagonista in B, è giusto che rimanga ancora in cadetteria. Stavo già parlando di quest'opportunità con il Trapani, credo che ora dovremo attendere l'ufficialità del nuovo ds per definire l'operazione".

Su Varnier: "Marco ora è concentrato sulla maturità scolastica, è stato un anno intenso sia mentalmente che fisicamente per lui. È il mio pupillo per intelligenza ed eleganza. Un anno fa era in Berretti, ora è seguito in A ed è già stato aggregato alle nazionali giovanili. Marchetti, che ha l'occhio lungo, lo farà maturare ancora per poi venderlo in A. Sempre che non ci arrivi con il Cittadella...".

Su Vitale: "Gigi, a detta di Fabiani, sarà uno dei pilastri della nuova Salernitana. Anche per lui ho ricevuto chiamate, visto che è tra i primi tre esterni sinistri per rendimento e minutaggio, ma non si muoverà. Anzi, credo che resterà a lungo a sfornare assist allo stadio Arechi".

Su Castiglia: "Per Luca è un momento magico: si è sposato 10 giorni fa, è blindato dalla Pro Vercelli che lo considera una bandiera ed è consapevole di essere nel clou della carriera per età è responsabilità. Farà benissimo".

Su Schenetti: "Andrea è il jolly del centrocampo del Cittadella. Può giocare mezz'ala, trequartista, esterno. È un atleta serissimo, un ragazzo adorato da tutti e, fidatevi, sarà la rivelazione della prossima serie B".