ESCLUSIVA TMW - Vicenza, Doumbia torna al Bari: ci pensa il Foggia

Souleyman Doumbia verso il ritorno al Bari. Praticamente mai utilizzato - a sorpresa - dal Vicenza, Doumbia farà ritorno in Puglia al termine della stagione. Il terzino sinistro scuola PSG piace al Foggia, contatti in corso e buone possibilità che l'operazione vada in porto dopo il rientro a Bari del giocatore attualmente in prestito a Vicenza. Foggia al lavoro sul mercato, Doumbia può essere il primo colpo per la B...