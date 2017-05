ESCLUSIVA TMW - Virtus per Zaniolo Everton e Colonia piste calde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' bastato un pugno di presenze in Serie B per convincere molti operatori di mercato delle qualità di Nicolò Zaniolo della Virtus Entella. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il trequartista che lo scorso anno la Fiorentina si è lasciata sfuggire a parametro zero è un obiettivo sensibile di Everton e Colonia. Entrambi i club hanno già visionato dal vivo il 17enne e sono pronte a farsi avanti in fase di mercato.