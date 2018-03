Exploit Cerri. Gol e assist per Perugia e Juventus

© foto di Federico Gaetano

Per tutti i giocatori di alto livello, a prescindere dal ruolo o dall'età, arriva una stagione che può essere etichettata come quella della svolta. La sensazione che quella attuale sia quella giusta per Alberto Cerri. L'attaccante del Perugia sta vivendo un momento d'oro, che va di pari passo con quello dell'intero gruppo allenato da Roberto Breda. Le cinque vittorie consecutive del Grifo hanno sempre visto l'ex Parma nel novero dei migliori, con una serie di prestazioni corredate da gol e assist. Le otto reti nelle ultime dieci giornate raccontano, poi, di un 2018 di altissimo livello e di una prospettiva sul finale di stagione tutt'altro che low profile. Per un Perugia che punta dritto verso i playoff e una Juve che controlla da lontano in vista del futuro.