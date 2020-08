Fabbro-Pisa, è tempo dell'addio? Il giocatore: "Spero il club raggiunga alti traguardi"

Michael Fabbro tornerà al Chievo Verona, o almeno così sembra.

Sibilline le parole dell'attaccante, che ha parlato ai canali ufficiali del club: "Il Pisa merita un voto alto sopratutto per il gruppo e per come abbiamo affrontato la stagione. Chiaro che c'è un po' di rammarico, siamo arrivati a pari punti con Empoli e Frosinone e non andare ai playoff così è ancora più brutto: mi dispiace per il gruppo, per la società e per questa città che mi ha dato tanto, ma spero riusciranno a ritagliarsi altri traguardi importanti. Spero si possano ritagliare insieme".

Conclude: "Ringrazio tutti, questo ci tengo a farlo, qua mi hanno accolto a braccia aperte, è stato per me un anno importante, indimenticabile, sopratutto perché ricordo il mio primo gol all'Arena, il primo in B, l'esultanza sotto la curva è stata una cosa che poterà nel cuore. Ringrazio tutti perché mi hanno fatto provare delle emozioni forti".