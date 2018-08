Fantacci: "Carpi mia prima scelta, mi trovo benissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorno di presentazione in casa Carpi, col giovane trequartista Tommaso Fantacci (21) che ha detto: "Questa piazza è stata la mia prima scelta, purtroppo sono arrivato con un po’ di ritardo per via di un problema muscolare che ho accusato in estate. Credo che questa sia una delle migliori piazze per i giovani calciatori. Voglio mettermi in gioco e fare più minuti possibili. Per me si è alzata l’asticella dopo la Serie C giocata al Prato. La scorsa è stata una stagione negativa a livello di squadra per la retrocessione ma, personalmente, mi ritengo soddisfatto perché per la prima volta ho giocato con continuità dopo l’infortunio avuto a Padova l’anno prima che mi era costato quasi tutta la stagione. Qui mi sto trovando benissimo, sono arrivato da una settimana, ho trovato un gruppo unito, base fondamentale per costruire una squadra”, ha detto.