FIFA, Infantino: "Francia 2019? Sarà la migliore edizione della storia"

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato della prossima edizione della Coppa del Mondo femminile che si terrà la prossima estate in Francia spiegando che la massima organizzazione calcistica mondiale vuole fare le cose in grande: “Vogliamo che questa sia l'edizione migliore nella storia della FIFA e sono sicuro che sarà così. Siamo in Francia, la casa dei campioni del Mondo, tutti adorano venire qui e noi tutti sappiamo cosa hanno da offrire le città (Nizza, Montpellier, Grenoble, Lione, Reims, Parigi, Rennes, Le Havre, Valenciennes) che ospiteranno le gare del torneo. - continua Infantino come riporta Calciofemminileitaliano.it - Ci aspettiamo inoltre un grande pubblico televisivo perché il calcio femminile sta crescendo molto velocemente e paragonato a quello maschile ha un maggiore appeal in termini di competitività visto che ogni paese ha la possibilità di vincere”.