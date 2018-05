Fiorillo e un futuro a tinte biancazzurre. Con fascia annessa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La storia fra Vincenzo Fiorillo e il Pescara è destinata ad andare ancora avanti, col portiere che nella prossima stagione potrebbe essere ulteriormente responsabilizzato dalla fascia di capitano che ora fa bella mostra sul braccio di Gaston Brugman, destinato alla cessione all'estero. Arrivato nel 2014 il portiere classe '90 non ha più lasciato la piazza abruzzese nonostante si sia dovuto costantemente misurare con la concorrenze di altri portieri di livello e non abbia mai avuto assicurata, se non in questa stagione, una maglia da titolare. Nonostante questo ha collezionato 112 presenze e già nella prossima stagione porrebbe diventare il portiere con più lunga militanza fra i pali del Pescara superando Paolo Bordoni (fermo a 130 presenze). Lo riferisce Pescarasport24.it spiegando che l'estremo difensore potrebbe rinnovare il suo rapporto, in scadenza nel 2019, con il club biancoazzurro e legarsi così ancor più strettamente a quei colori.