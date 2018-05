Fiorillo: "Sogno di tornare in A col Pescara. E ci riuscirò"

Obiettivo Romagnoli per ridare vita all' ItalJuve . Con Perin tra i pali

Mehdi Benatia non è un pilastro della Juventus che verrà. Lo è stato nell'ultimo campionato, forse il migliore del reparto arretrato al netto dei cali contro Real Madrid e Napoli, ma non è considerato per la società un calciatore centrale per i programmi futuri. Non è un pilastro...