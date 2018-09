Floriano saluta il Foggia: "Siamo al capolinea. Grazie a tutti"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Manca praticamente solo l'ufficialità per la separazione tra il Foggia e Roberto Floriano. Il giocatore rossonero, in procinto di approdare al nuovo Bari in Serie D, ha scritto alcune righe di saluto ai tifosi dei Satanelli attraverso il proprio account Instagram: "Ci sarebbero tante cose da scrivere ma preferisco scrivere poche con il cuore... Parto dicendo che vorrei ringraziare tutti, dal più piccolo tifoso al più grande, tutti coloro che incontravo per la città e mi davano forza con una semplice parola e mi spronavano a non mollare mai... Ringrazio tutte le amicizie che ho creato fuori dal campo e che mi hanno fatto vivere al meglio questa esperienza, le due curve che mi hanno rispettato e stimato come uomo prima ancora che calciatore... Un grazie ai padron fratelli Sannella che mi hanno fatto vivere questa esperienza e poi un grazie va anche a tutte le persone che hanno lavorato per la squadra, a tutti i miei compagni che ho incontrato in quest’esperienza rossonera. A loro va un grazie speciale perché mi hanno sempre voluto bene in ogni momento e io sapevo di poter contare sempre su di loro. Purtroppo si è arrivati al capolinea ed è arrivato il momento dei saluti... Grazie Foggia e grazie a tutti i foggiani".