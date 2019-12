FOCUS TMW - La Top 11 del girone d'andata di B: Viola guida la truppa sannita

Fonte: hanno collaborato Luca Bargellini, Claudia Marrone e Luca Espostito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chiuso il girone d’andata di Serie B è tempo per le prime valutazioni con l’immancabile Top 11 della prima parte di stagione dove il Benevento capolista la fa da padrone piazzando tre giocatori – il portiere Montipò, il difensore Caldirola e il centrocampista-goleador Viola – seguito dal sorprendente Pordenone che vede premiato il centrocampista Burrai e il tecnico Tesser, autore di un vero e proprio miracolo sportivo più anche, visti i valori a disposizione, di un Filippo Inzaghi che si sta riscattando alla grande dopo il passo falso di Bologna nella passata stagione e con tutta probabilità conquisterà la Serie A sul campo. In difesa al fianco del giallorosso ci sono Chiosa e Aya due giocatori che stanno dimostrando di non pagare il salto di categoria, mentre a centrocampo vengono inseriti nella linea a quattro due calciatori di qualità come Crociata del Crotone e Vignato del Chievo che già attirano l’attenzione delle squadre di Serie A (col secondo ormai in mano al Bologna). Davanti immancabile il capocannoniere del campionato Iemmello del Perugia, tornato ai livelli di Foggia, affiancato da un giovane rampante come Scamacca dell’Ascoli, anche lui nel mirino di molte società di Serie A, e a quel Diaw del Cittadella che anno dopo anno continua a crescere nonostante l’età non più verdissima e che sta trascinando i veneti verso un sogno chiamato Serie A sfumato lo scorso anno all’ultima curva.

Top 11 Serie B (3-4-3): Montipò (Benevento); Chiosa (Virtus Entella), Caldirola (Benevento), Aya (Pisa); Crociata (Crotone), Viola (Benevento), Burrai (Pordenone), Vignato (ChievoVerona); Scamacca (Ascoli), Iemmello (Perugia), Diaw (Cittadella). Allenatore: Tesser (Pordenone)