FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: difesa di goleador e un ispirato Rosina

© foto di Federico Gaetano

Nella consueta Top 11 di TMW dopo il 35° turno di Serie B, stilata in base ai nostri voti, schieriamo una difesa di goleador con quattro calciatori, di altrettante squadre, che hanno scritto il proprio nome sul tabellino. In mezzo al campo la corsa di Deli del Foggia e Pessina dello Spezia sommata alla classe che non invecchia di Rosina della Salernitana. Davanti il solito Caputo dell'Empoli affiancato dal ritrovato Pettinari del Pescara e dalla new entry Carretta della Ternana. Questo il nostro 11:

Paleari (Cittadella) - Compie almeno quattro interventi decisivi che fanno restare il Cittadella in partita e che regalano il punto ai venirti.

Anderson (Bari) - Quando prende spazio è praticamente imprendibile, segna anche un gran bel gol. Qualche sbavatura in difesa.

Loiacono (Foggia) - Anche lui, come ai due compagni di difesa, gioca una partita attenta ed in cui rischia poco quanto nulla. Non perde mai di vista Varela e nel secondo tempo segna il gol del 3-0.

Modolo (Venezia) - Regala il gol dell'illusorio vantaggio ai suoi, svettando tutto solo su corner. Quindi due gran chiusure, mentre non gli riesce la replica sul gol di Buonaiuto.

Ceccarelli (Virtus Entella) - Mette una firma decisiva sulla partita, siglando il gol del pareggio e rimettendo i suoi in carreggiata.

Deli (Foggia) - Rompe il ghiaccio con la rete che sblocca l’incontro, mettendolo in discesa per la propria squadra. Dà qualità e quantità in mezzo al campo, sempre al posto giusto nel momento giusto. Nella ripresa si procura un rigore (fallito da Mazzeo).

Pessina (Spezia) - Colpisce in pieno la traversa con un colpo di testa nel primo tempo. Appuntamento con il gol solo rimandato nei minuti di recupero, quando spiazza Vigorito su calcio di rigore.

Rosina (Salernitana) - Schierato titolare nel tridente, ripaga la fiducia del tecnico con una prestazione qualitativa e di sacrificio ma soprattutto col delizioso gol del pari.

Pettinari (Pescara) - Un gol che pesa moltissimo, soprattutto in chiave salvezza. Prima della rete compie moltissimi movimenti e solo un ottimo Micai gli nega più di una marcatura.

Carretta (Ternana) - Una doppietta meravigliosa, che consegna alla sua squadra tre punti importanti. Lesto nello sfruttare l'assist di Signori, abile nel colpire rasoterra per lo 0-3.

Caputo (Empoli) - Nettamente il migliore in campo, come sempre non manca il suo sigillo da bomber di razza. Si sacrifica anche per la squadra sgomitando con l'intero reparto arretrato della Pro Vercelli.