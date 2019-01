FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: domina il nuovo Padova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la 20^ giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. A farla da padrone è il Padova, vittorioso sull'Hellas, grazie ai nuovi acquisti: Minelli, Morganella e Mbakogu sono infatti i pilastri su cui Bisoli ha costruito una vittoria importantissima. In difesa al fianco dello svizzero ecco Domizzi e Casasola - entrambi in gol - mentre a centrocampo Mancosu e Bidaoui affiancano Jajalo e Bisoli. Davanti spazio anche per Iemmello e Torregrossa.

Minelli (Padova) - Prestazione esemplare. Tiene il numero di gol subiti a zero, interventi decisi e rigore parato a Pazzini, non proprio uno qualunque.

Morganella (Padova) - E' lui che chiude definitivamente i giochi con un gran gol che contribuisce alla vittoria finale.

Domizzi (Venezia) - Rischia qualcosa allo scadere con lo sgambetto nella lunetta dell'area di rigore su Okereke. Si lascia guidare dall'esperienza e non perde la tramontana. Illude il Venezia con il destro secco che vale il momentaneo zero a uno.

Casasola (Salernitana) - Un gol pesantissimo, che arriva da un difensore. Diagonale perfetto, da attaccante vero, che regala tre punti su un campo difficilissimo. La serata è tutta sua, è lui il match winner sul terreno del Barbera.

Mancosu (Lecce) – Galleggia tra le linee, cercando spazi per far male. No dà punti di riferimento e nella ripresa si sblocca dopo un lungo digiuno realizzando il momentaneo vantaggio.

Bisoli (Brescia) - Non timbra il cartellino ma senza dubbio è il migliore in campo della formazione di Corini, tutte le occasioni dei lombardi passano dalle sue giocate. Ci mette lo zampino in avvio e per ben due volte sfiora anche la gloria personale.

Jajalo (Palermo) - L'uomo ovunque del Palermo. Gestisce, recupera e segna anche. Un centrocampista del genere fa comodo ai rosanero e non sfigurerebbe nemmeno nella massima serie.

Bidaoui (Spezia) - Si esalta nello stretto e scherza con Bruscagin, che non lo tiene. Gli bastano centoventi secondi per il primo graffio, un destro radente neutralizzato da Vicario. Non s'arrende e arma il destro per ben tre volte nella prima metà, sbattendo sistematicamente sul dodici dei lagunari. Dopo l'intervallo l'occasione più ghiotta: apre il piattone e trova il montante a portiere battuto.

Torregrossa (Brescia) - Uno dei grandi protagonisti di questo Brescia, dopo nemmeno cinque minuti è rapace per il vantaggio dei lombardi. Tanto lavoro sporco, nel finale lancia in porta Donnarumma che consegna i tre punti alla squadra di Corini.

Mbakogu (Padova) - Al suo ritorno si rende subito fondamentale per la prima vittoria della nuova rinascita biancorossa. Una doppietta che rilancia di nuovo il Padova.

Iemmello (Foggia) - La doppietta per rispondere alle critiche e alle voci di addio. Con Mazzeo si integra bene. Può l'essere l'inizio di gran girone di ritorno.