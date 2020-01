FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: è un attacco Made in Sud

Dopo la 20^ giornata del campionato di Serie B, che ha chiuso il girone di andata, ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova spazio Gori del Pisa che con le sue parate permette ai toscani di uscire con un punto dal campo della capolista Benevento, linea a tre difensiva che parla ligure con Capradossi e Pellizzer affiancati dal cremonese Zortea. A centrocampo Mazzocchi e Marras agiscono sulle corsie laterali con la coppia triveneta Segre-Pobega. Davanti un attacco Made in Sud con Djuric, Pettinari e Forte. Questa la top 11 di giornata schierata con il 3-4-3:

Gori (Pisa) 7 - Salva la porta del Pisa in almeno cinque circostanze: serata molto positiva per l'estremo difensore nerazzurro, esente da colpe in occasione del gol di Coda.

Capradossi (Spezia) 7 - Uno dei migliori in campo. Gioca su tutto il reparto difensivo, sempre preciso ed efficace.

Pellizzer (Virtus Entella) 7 - Una difesa che prende quattro reti non può essere perfetta, il centrale riscatta tutti gli errori più o meno gravi con la rete che manda in visibilio l’Entella.

Zortea (Cremonese) 7 - Devastante nel primo tempo. Una locomotiva sulla corsia sinistra.

Mazzocchi (Perugia) 7 - Uno dei migliori, soprattutto nella prima frazione. I pericoli maggiori arrivano proprio dalle sue giocate in coppia con Falzerano.

Segre (ChievoVerona) 7 - Suona la carica a tutti con un ottimo inserimento dopo pochi minuti e per poco non segna. Stesso discorso nel secondo tempo, si sacrifica anche quando il Perugia alza il ritmo. Non molla mai, nel finale il gol arriva da un suo cross in area di rigore.

Pobega (Pordenone) 7 - Primo tempo da tuttocampista: tremendamente efficace in interdizione, ribalta il fronte con disarmante facilità e trova spesso geometrie interessanti per Strizzolo e Candellone. Al minuto trentatré fa ammonire Paganini, che lo colpisce al volto con una manata. Il gol che vale il momentaneo due a uno è straordinario per la tempistica dell'inserimento e per la preparazione della volée.

Marras (Livorno) 7.5 - è indemoniato, dal primo all’ultimo minuto. Al 92’ fa esplodere il Picchi con il 4-3, reso però vano dal pareggio in extremis dell’Entella.

Djuric (Salernitana) 7,5 - Sembrava dovesse partire dalla panchina per un problema al ginocchio, invece gioca quasi 100 minuti senza sbagliare nulla. Doppietta, sesto centro stagionale, Salernitana nei playoff, ovazione del pubblico e possibilità di andare in doppia cifra per la prima volta in carriera.

Pettinari (Trapani) 7,5 - È lui il Man of the match del Provinciale. Segna due gol da attaccante vero e si prende la squadra sulle spalle. Prestazione fantastica, coronata dalla doppietta.

Forte (Juve Stabia) 7 - Quinto gol consecutivo per il bomber gialloblu, spina nel fianco dal primo al novantesimo. Sfonda la traversa approfittando di un errore di Bandinelli, segna di testa e sfiora tre volte il raddoppio.