FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: il Pazzo guida l'attacco

Dopo la terza giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. In attacco c'è il bomber dell'Hellas Giampaolo Pazzini, autore di una tripletta, affiancato da Ardegmagni con Trajkovski alle loro spalle. In mezzo al campo Iori-Di Tacchio coppia centrale con Castrovilli e Bandinelli liberi di inventare sulle fasce. Questa la formazione:

Alfonso (Brescia) - Battezza alla propria destra il penalty di Cocco, che calcia centralmente: riesce ad opporsi, complici la soluzione non irresistibile del dirimpettaio e una discreta dose di fortuna. Nel finale smanaccia sulla zuccata di Mancuso, ma è costretto ad arrendersi al tap-in di Monachello.

Caracciolo (Hellas Verona) - Prestazione sontuosa per lui, sempre tempestivo ed abile a chiudere le sortite offensiva avversarie.

Terranova (Cremonese) - Non lascia mai spazio agli avversari e trova anche il gol su calcio di rigore. Partita praticamente perfetta.

Casasola (Salernitana) - I suoi strappi sono sempre un problema. Nel secondo tempo si inserisce con i tempi giusti e firma il gol che probabilmente chiude il match.

Bandinelli (Benevento) – Due gol di rara bellezza, a coronamento di un'ottima prestazione. Nella ripresa serve anche a Tello il pallone del 3-1.

Di Tacchio (Salernitana) - Un gol pazzesco, anche se provato e riprovato in allenamento. Un giocatore così può far solo comodo a Colantuono.

Iori (Cittadella) - L'anima di questo Cittadella dei miracoli. Doppietta speciale dal dischetto, tanta grinta e cuore in mezzo al campo.

Castrovilli (Cremonese) - La definizione di one man show è la seguente: “una personalità artistica che concentra su di sé tutta l'attenzione del pubblico”. È un piacere vederlo giocare, gli manca soltanto il gol.

Trajkovski (Palermo) - Interpreta brillantemente il ruolo di trequartista propiziando un gol e realizzandone un altro.

Pazzini (Hellas Verona) - Porta a casa il pallone dopo una gara da incorniciare: firma due gol dal dischetto e non contento infila anche il 3-0 sfruttando un cross sporcato di Almici.

Ardemagni (Ascoli) - L'istinto del bomber nonostante il leggero contatto con Meccariello, bravo nell'unica occasione disponibile a regalare i tre punti alla squadra di Vivarini.