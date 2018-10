FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Mancosu strepitoso, Donnarumma il bomber

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Goleade di Brescia e Foggia, ma anche il Lecce sorride, e il Palermo festeggia quasi all'ultimo. Sono queste alcune delle squadre protagoniste della Top 11 di TuttoMercatoWeb.com dopo la settima giornata del campionato di Serie B. Donnarumma con la sua tripletta guida l'attacco, il voto migliore è però appannaggio di Mancosu del Lecce: un rotondo 8.

Vigorito 7 - Lecce - Attento per tutta la gara. Quando è chiamato in causa risponde presente.

Sabelli 7 - Brescia - - Una spina nel fianco per la difesa avversaria, diversi suggerimenti interessanti, come quello che ha portato al gol di Tremolada.

Martella 7 - Crotone - Uno dei più propositivi in casa Crotone. Si fa tutta la fascia quando i suoi attaccano, in difesa è sempre pronto a dare una mano a tutti.

Gerbo 7,5 - Foggia - Un motorino costante sulla destra, poi viene spostato come intermedio e realizza il gol da tre punti.

Mancosu 8 - Lecce - Straordinario. Partita da vero capitano. Lotta a tutto campo, segna un gol di pregevole fattura, ma è bravissimo anche nell'assist a La Mantia. Che inizio di stagione!

Crimi 7.5 - Spezia - Non solo il gol, ma anche una prestazione di sostanza in fase offensiva: corre, attacca, difende.

Tonali 7 - Brescia - Qualità da vendere per il giovane classe 2000 che smista il gioco sulle fasce ed è preciso per vie centrali. Guadagna lui il rigore trasformato da Donnarumma.

Machin 7,5 - Pescara - Ci mette la firma in una partita a dir poco perfetta, domina in lungo ed in largo in mezzo al campo. Una prestazione da numero dieci, tecnica e potenza fisica non indifferente. Gli avversari sono spesso costretti a commettere fallo sull'ex Roma.

Donnarumma 7.5 - Brescia - Protagonista indiscusso della gara, una tripletta meravigliosa che lo lancia in vetta alla classifica cannonieri.

Nestorovski 7 - Palermo - Ha una rabbia agonistica dentro e si vede sin dai primi minuti. Non smette mai di crederci e nel momento più difficile si carica la squadra sulle spalle. Segna un gol davvero pesante per la classifica. Ma soprattutto per il morale.

Galano 7 - Foggia - Tecnicamente è di una categoria superiore. Realizza il 2-1 con un tap-in facile per uno dalla sua classe, che mette in mostra ogni qual volta è in possesso di palla.