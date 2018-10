FOCUS TMW - La Top 11 di Serie B: Morosini e Monachello sugli scudi

Dopo l'ottava giornata di campionato ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, come sempre basata sui voti della nostra redazione. In difesa ci sono gli esterni Casasola della Salernitana e Sabelli del Brescia ad affiancare Drudi del Cittadella. In mezzo al campo c'è il ritrovato Morosini del Brescia, mentre in attacco spazio al tridente Finotto-Monachello-Tutino. Questo l'undici migliore dell'ultima giornata:

Fiorillo (Pescara) - I tre punti del Picco sono anche frutto della prestazione dell'estremo difensore, quella su Galabinov è una parata decisiva arrivata un minuto prima la rete del tris di Monachello. Nel finale si esalta anche su Bartolomei.

Casasola (Salernitana) - Un motorino instancabile sulla destra, dove macina chilometri. Sforna cross in sequenza per i compagni e decide l'incontro con un pizzico di fortuna, realizzando il secondo centro stagionale.

Drudi (Cittadella) - Autorevole in chiusura sugli attaccanti del Brescia, non commette alcuna sbavatura.

Sabelli (Brescia) - Motorino costante sulla sua corsia di competenza, arma imprescindibile per lo sviluppo della manovra della squadra di Corini.

Garritano (Cosenza) - Oggi è tuttocampista puro. Domina nei contrasti e giostra a suo piacimento nei tre slot in mediana quando è il Cosenza a fraseggiare. Cerca gloria con una bella acrobazia, che viene però intercettata dal guardingo Bizzarri.

Zaccagni (Hellas Verona) Grandissimo inserimento che vale il gol. Quei movimenti sono la sua fortuna, è un moto perpetuo tra le linee.

Cavion (Ascoli) È lui il match winner, si inventa un gran destro che fulmina Colombi. Si inserisce benissimo, è l'uomo in più di questo Ascoli.

Morosini (Brescia) - Sfrutta al meglio la chance concessagli dal mister anche a causa dell’assenza di Donnarumma. Due gol per morale e classifica, dopo un primo tempo non al massimo. Si gode un sabato da protagonista.

Finotto (Cittadella) - Il migliore del Cittadella. Un gol, un mezzo assist e una serie di giocate d’alta scuola.

Monachello (Pescara) - Conferma l'ottimo stato di forma, stavolta non si sacrifica soltanto ma svolge nel migliore dei modi il ruolo di centravanti. Una rete per tempo che consegna tre punti pesanti alla formazione di Pillon.

Tutino (Cosenza) - Nella prima metà scardina sistematicamente il tridente difensivo opposto defilandosi verso l'esterno. In una di queste circostanze si lascia cadere in area dopo un presunto incrocio con Martinelli, inducendo all'errore Giua. Per chiudere il quadro, approfitta dell'errore dagli undici metri di Maniero per infilare il tap-in. Il bis è una delizia: trivela che s'infila in buca d'angolo.