FOCUS TMW - Serie B, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Luca Palmiero

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSalernitana.com

Quarta settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie B. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Lucas Chiaretti – Da svincolato al Pordenone I ramarri hanno chiuso la trattativa con il fantasista, reduce dalla stagione con il Foggia. Accordo tra le parti già trovato, oggi visite mediche e firma sul contratto.

Luca Palmiero – Dal Napoli al Pescara "Palmiero sarà del Pescara al 100%: abbiamo trovato l'accordo su tutto e fatto anche i documenti, si attendono solo le firme. Tra domani e dopodomani il ragazzo sarà a Pescara", parola del patron pescarese Sebastiani.

Raffaele Schiavi – Dalla Salernitana al Cosenza Il difensore classe '86 firmerà oggi il contratto che lo legherà alla formazione calabrese, dopo non essere stato convocato dalla formazione granata per il ritiro pre campionato.

Svante Ingelsson – Dall'Udinese al Venezia La trattativa per portare in arancionerverde il centrocampista svedese, classe 1998,, sembra essere giunta alla battute finali. Presto, quindi, un nuovo innesto per Dionisi.

Claudio Morra – Dalla Pro Vercelli all'Entella I due club devono solo ratificare l'accordo per l'approdo in Liguria, a titolo definitivo, del giocatore, ma proprio il classe '95 ha già raggiunto la formazione di Boscaglia in ritiro.

Marco Sau – Dalla Sampdoria al Benevento L'attaccante si sottoporrà quest'oggi alle visite mediche, meticolose su volere del club che vuole togliere ogni dubbio circa le condizioni di salute del classe '87: qualora il responso fosse positivo, sarà depositato e ufficializzato un contratto biennale.

Nadir Zortea – Dall'Atalanta alla Cremonese L'intesa di massima tra le parti c'è già, si tratta solo di dover formalizzare l'accordo che porterà il 20enne terzino alla corte di mister Rastelli. Che ha già speso buone parole per lui.

Raul Asencio – Dal Genoa al Pisa Si tratta solo di ufficializzare l'operazione, ma la fumata bianca pare davvero ormai prossima. Con i nerazzurri che avrebbero così vinto il primo derby, battendo il Livorno nella concorrenza al giocatore.

Antonio Candela – Dal Genoa al Trapani I siciliani hanno già trovato l’accordo con il Genoa per l’arrivo in prestito secco dell’esterno classe 2000, nel giro delle nazionali giovanili azzurre. Per lui prima esperienza tra i pro.

Dennis Stojkovic – Da svincolato al Perugia Tesseramento ancora in fase di valutazione, ma il difensore classe 2002 sta impressionando lo staff del Grifone, in questi giorni di ritiro: sensazioni quindi positive.