FOCUS TMW - Serie B, i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana

Quando manca meno di un mese dalla chiusura del mercato in Serie B fervono le trattative e i rumors riguardanti le 20 squadre al via del campionato. Questi i 10 colpi che possiamo attenderci nella settimana appena iniziata:

Alessio Cerci – da svincolato alla Salernitana: una trattativa lunghissima quella per l’attaccante che nella passata stagione ha giocato all’Ankaragucu in Turchia. C’è ancora distanza sulla durata del contratto, ma le parti sono fiduciose per la buona riuscita dell’affare con il tecnico Ventura che spinge per riabbracciare uno dei suoi pupilli.

Andrea Rispoli – da svincolato all’Empoli: l’ex terzino del Palermo dovrebbe raggiungere in Toscana tanti ex compagni che hanno già firmato con gli azzurri. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’incontro decisivo fra le parti che potrebbe portare alla fumata bianca.

Panagiotis Paraskevopoulos – da svincolato allo Spezia: il giovane laterale classe 2001 cresciuto nel Panathinaikos, con cui è andato in scadenza di contratto, è a un passo dalla firma con il club ligure sempre molto attendo ai giovani prospetti. Il suo arrivo andrà a rinforzare la corsia mancina di difesa.

Gabriele Angella – dall’Udinese al Perugia: il club umbro si prepara ad accogliere un giocatore d’esperienza e qualità come il centrale dell’Udinese che nella passata stagione ha giocato in Belgio con lo Charleroi.

Matias Silvestre – da svincolato alla Juve Stabia: l’esperto centrale difensivo potrebbe continuare la sua avventura in Italia dopo l’addio all’Empoli. È la neopromossa Juve Stabia che avrebbe intenzione di chiudere con l’argentino per regalare al tecnico Caserta un innesto di valore ed esperienza per la difesa.

Christian D’Urso – dalla Roma al Cittadella: Il centrocampista classe ‘97 è a un passo dal trasferimento in Veneto e nei prossimi giorni si unirà alla truppa di Venturato.

Daniel Ciofani – dal Frosinone alla Cremonese: dopo tanta attesa questa potrebbe essere la settimana giusta per il trasferimento del centravanti in grigiorosso. C’è ancora distanza fra domanda e offerta, ma nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi incontri fra le parti per chiudere una delle telenovele dell’estate.

Marco Sala – dal Sassuolo alla Virtus Entella: il club ligure starebbe lavorando per chiudere con il terzino classe ‘99 che gli emiliani vogliono mandare a giocare con maggiore continuità.

Djavan Anderson – dalla Lazio alla Salernitana: siamo in dirittura d’arrivo per il ritorno del terzino ex Bari nel club campano. Le due società hanno infatti trovato l’accordo per la cessione in prestito del classe ‘95.

Luca Rizzo – dal Bologna al Livorno: Il club labronico dovrebbe nuovamente incontrarsi con quello emiliano per trovare l’accordo per il duttile centrocampista classe ‘92 che nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Foggia e Carpi.