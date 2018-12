FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Donnarumma si prende il primato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alfredo Donnarumma è il miglior giocatore della Serie B dopo 17 giornate. L'attaccante del Brescia ha messo la freccia, ed è il simbolo della rimonta delle rondinelle che oggi come oggi sarebbero in Serie A. Impressionante il suo score: 14 reti in 13 partite. Sul podio anche il compagno di reparto Ernesto Torregrossa, terzo. In mezzo Alino Diamanti che con le sue magie tenta di tenere a galla il Livorno. Il momento difficile della Salernitana si vede anche in questa classifica: 7 giocatori sono nella Flop 20.

TOP 20

6,65 DONNARUMMA (Brescia)

6,63 DIAMANTI (Livorno)

6,55 TORREGROSSA (Brescia)

6,47 PALEARI (Cittadella)

6,43 KRAGL (Foggia)

6,42 NINKOVIC (Ascoli)

6,41 FALCO (Lecce)

6,40 LETIZIA (Benevento)

6,40 MOREO (Palermo)

6,40 DI MARIANO (Venezia)

6,38 CODA (Benevento)

6,35 BANDINELLI (Benevento)

6,34 MANCOSU (Lecce)

6,33 FINOTTO (Cittadella)

6,33 TUTINO (Cosenza)

6,32 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,32 VICARIO (Venezia)

6,30 TONALI (Brescia)

6,30 CRIMI (Spezia)

6,29 LA MANTIA (Lecce)

FLOP 20

5,38 DJURIC (Salernitana)

5,45 AKPA AKPRO (Salernitana)

5,50 GRECO (Cremonese)

5,54 CASTIGLIA (Salernitana)

5,55 BUONGIORNO (Carpi)

5,61 BUDIMIR (Crotone)

5,61 PISCITELLA (Carpi)

5,61 VITALE (Salernitana)

5,64 DAWIDOWICZ (Hellas Verona)

5,65 D'ELIA (Ascoli)

5,67 JALLOW (Salernitana)

5,68 BERETTA (Ascoli)

5,68 RAICEVIC (Livorno)

5,68 GIGLIOTTI (Salernitana)

5,70 MATEJU (Brescia)

5,71 DI NOIA (Carpi)

5,71 STOIAN (Crotone)

5,71 CASASOLA (Salernitana)

5,73 PERUCCHINI (Ascoli)

5,73 MOLINA (Crotone)