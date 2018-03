FOCUS TMW - Top e Flop 20 di B. Falzerano sul podio. Cerri, che rimonta

© foto di Federico Gaetano

Caputo e Zajc mantengono le prime due posizioni nella classifica di rendimento di Serie B. Sale sul podio Falzerano, scavalcando Pucino. Guadagna 8 posizioni Alberto Cerri, in uno stato di forma straordinario. Castaldo e Mazzeo le new entry della Top 20, che come la Flop 20 prende in considerazione solamente giocatori che hanno preso voto in 20 partite. Secondo questo criterio cambia completamente la classifica dei peggiori giocatori per rendimento: non ci sono più Macheda, Baldini, Coppolaro e Suagher, con il 5.64 di Pasciuti peggior media del torneo cadetto finora:

TOP 20



6,48 CAPUTO (Empoli)

6,40 ZAJC (Empoli)

6,39 FALZERANO (Venezia)

6,38 PUCINO (Salernitana)

6,38 CIANO (Frosinone)

6,37 KRUNIC (Empoli)

6,36 RISPOLI (Palermo)

6,36 CORONADO (Palermo)

6,34 CERRI (Perugia)

6,33 CARACCIOLO (Brescia)

6,33 KOUAME (Cittadella)

6,32 DONNARUMMA (Empoli)

6,32 CARRETTA (Ternana)

6,29 COLOMBI (Carpi)

6,29 BENEDETTI (Cittadella)

6,27 PASQUAL (Empoli)

6,27 SCHENETTI (Cittadella)

6,26 CASTALDO (Avellino)

6,26 MAZZEO (Foggia)

FLOP 20

5,64 PASCIUTI (Carpi)

5,65 VALJENT (Ternana)

5,72 FAZZI (Cesena)

5,72 GIGLIOTTI (Ascoli)

5,75 RIGIONE (Ternana)

5,76 LORES VARELA (Ascoli)

5,76 SCIAUDONE (Novara)

5,78 SOMMA (Brescia)

5,78 RAICEVIC (Pro Vercelli)

5,78 BIANCHI (Ascoli)

5,80 KUPISZ (Cesena)

5,80 ORLANDI (Novara)

5,80 PACHONIK (Carpi)

5,81 BENEDETTI (Entella)

5,82 DA CRUZ (Parma)

5,83 SZYMINSKI (Palermo)

5,83 DI GAUDIO (Parma)

5,83 EMBALO (Brescia)

5,83 BERGAMELLI (Pro Vercelli)

5,84 VACCA (Parma)